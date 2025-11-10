Почему «Алиса» собрала миллиард, но не понравилась зрителям

Многие считают, что Анна Пересильд «не вытянула» главную роль Алисы, а поклонники Владимира Высоцкого могли усмотреть в картине неуважение к его памяти, сказал в эфире НСН Роман Исаев.

Низкие оценки зрителей фильма-миллиардера «Алиса в Стране чудес» объективны и не связаны с хейтом 16-летней Анны Пересильд, заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

Сборы картины режиссера Юлия Хмельницкого «Алиса в Стране чудес» с Пересильд-младшей в главной роли превысили в выходные миллиард рублей. При этом оценка картины на «Кинопоиске» составляет всего 4,8 баллов из 10. Исаев объяснил причины этого парадокса.

«Мне это видится честным голосованием настоящих зрителей, вряд ли это какие-то хейтерские боты. У картины непростой резонанс, очень многим она не понравилась. Для кого-то это, может быть, некое неуважение к памяти Владимира Высоцкого и того радиоспектакля, который помнят более старшие поколения. Но скорее всего, причина не в этом, а в достаточно странном выборе на роль главной героини, которая, по мнению большого количества зрителей, "не вытянула". Не всем зашла и музыкальная стилистика номеров, при том, что в картине действительно очень яркий каст. Многие второстепенные персонажи вызывают восторг своей игрой, в фильме есть и любимый всеми слоями аудиторий Бикович, но, тем не менее, для многих зрителей в целом картина не удалась с точки зрения каких-то очень высоких ожиданий», — объяснил Исаев.

По его словам, фильм «Горыныч», вышедший в один день с «Алисой» и опередивший ее по сборам, оказался проще и понятнее широкой аудитории.

«Мы видели, как в первые дни проката "Алиса" уверенно обходила "Горыныча", однако с субботы-воскресенья первого уикенда "Горыныч" в силу своей намного более простой сюжетной линии, понятного героя и более приземленной истории без изысков обошел "Алису" по сборам, а на данный момент обошел достаточно серьезно», — заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) объяснил НСН низкие оценки «Алисы» и «Горыныча» (5.5 баллов на «Кинопоиске») тем, что это «халтура, сделанная тяп-ляп». Музыкальная сказка «Алиса в Стране Чудес» снята по мотивам одноименного аудиоспектакля с песнями и стихами Владимира Высоцкого 1976 года, напоминает «Радиоточка НСН».