Съемки сиквела «Оружейного барона» начнутся до конца ноября

Чемпионат.com

Издание Variety объявило, что съёмки продолжения «Оружейного барона» стартуют уже в этом месяце, то есть до конца ноября. К главной роли в сиквеле вернётся Николас Кейдж, который сыграет постаревшего эмигранта из СССР Юрия Орлова.

Съемки продолжения фильма «Оружейный барон» начнутся до конца ноября
© Чемпионат.com

Сюжет второй части посвятят сыну главного героя Антону, которого сыграет Билл Скарсгард. По сюжету Юрий Орлов неожиданно узнаёт, что у него есть ребёнок, который пошёл по стопам своего отца. Режиссёром второй части выступит Эндрю Никкол, который поставил оригинальный фильм.

«Оружейный барон» вышел в 2005 году и стал одним из самых популярных фильмов с Николасом Кейджем.