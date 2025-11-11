Сериал «Тайный город»: битва кланов в магической Москве

Первый трейлер сериала "Тайный город" - масштабной экранизации культовых романов Вадима Панова - во вторник представил телеканал ТНТ. В видео зрители впервые видят, как оживает магическая Москва: на улицах столицы сталкиваются люди и древние кланы, владеющие силами, неподвластными науке. Сериал должен выйти уже в 2026 году.

Сюжет переносит зрителей в альтернативную Москву, где втайне от людей живут Великие Дома Навь, Чудь и Ведь. Они владеют магией, алхимией и веками ведут борьбу за власть. Главный герой, айтишник Артем, случайно становится обладателем артефакта и оказывается в центре противостояния, от исхода которого зависит баланс между магическим и человеческим мирами.

Трейлер открывает рассказ наемника Кортеса (Милош Бикович), который под вариацию "Лунной сонаты" Бетховена объясняет, что такое Тайный город. Его рассказ заканчивается сообщением, что в этом городе началась битва за магический артефакт.

Главы Великих домов, а также молодой маг Любомир (Лео Канделаки) сражаются за магический артефакт. Всеслава, королева Дома Ведь (Юлия Пересильд) после переговоров с предводителем банды Черных Псов Секирой (Денис Шведов) пытается заключить союз с Любомиром. Тем временем еще один наемник Лебедь (Евгений Чебатков) и "десница" Дома Навь Ортега (Павел Чинарев) вступают в ожесточенную перестрелку, байкер Байкал (Иван Добронравов) устраивает погоню по магической Москве, Артем (Олег Савостюк) добивается подробностей о Тайном городе от профессора Серебрянца (Сергей Шакуров).

Также в кадре можно увидеть майора Корнилова (Алексей Гуськов), который начинает свое расследование, наемницу Яну (Мария Андреева), которая объединяется со своим напарником Кортесом, и других героев "Тайного города".

Режиссеры-постановщики Андрей Туманов, Николай Рыбников, оператор-постановщик Улугбек Хамраев, авторы сценария Александр Талал, Маруся Трубникова и Виктория Островская.