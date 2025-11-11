Про Джимми Олсена из «Супермена» снимут отдельный сериал

По информации Deadline, DC Studios и HBO работают над спин-оффом «Супермена» Джеймса Ганна. Его посвятят Джимми Олсену — журналисту и коллеге Лоис Лейн, девушки Кларка Кента.

Само шоу будет выполнено в формате псевдодокументального тру-крайма, в котором Джимми возьмётся за расследование преступлений, совершённых различными злодеями. Первый сезон посвятят Горилле Гродду — злодею из комиксов DC, обладающему телепатией и сверхинтеллектом.

К роли Олсена вернётся Скайлер Гизондо, а авторами (шоураннерами, сценаристами и исполнительными продюсерами) сериала выступят создатели «Американского вандала» Дэн Перро и Тони Ясенда.