Завершился основной этап съемок фильма «Петров и Васечкин в горах Кавказа»

Основной этап съемок музыкальной комедии "Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа" режиссера Петра Тодоровского завершился, сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании "Вольга". Картина стала их первым совместным проектом с Киностудией Горького.

© Соцсети

"Завершен основной этап съемок музыкальной комедии "Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа" - современного переосмысления культовой истории о дружбе, находчивости и взрослении", - говорится в сообщении.

В основу сценария легла книга Владимира Аленикова - автора оригинальных фильмов о Пете Васечкине и Васе Петрове. Новая история объединяет дух классических "Приключений Петрова и Васечкина" с актуальными сюжетными линиями и музыкальными номерами. По сюжету герои отправляются на экскурсию в современный Пятигорск и неожиданно переносятся в XIX век, где встречают Михаила Лермонтова и Николая Мартынова. Ребята решают предотвратить дуэль и спасти жизнь поэта.

Как отметил режиссер фильма, работа над проектом стала для него новым опытом - впервые он снимал масштабные музыкальные номера, батальные сцены и создавал исторические декорации. Особенно его впечатлила природа Кавказа, а также профессионализм молодых актеров.

"Больше всего запомнилась удивительная природа - очень красивая и величественная. Юные актеры, несмотря на возраст, уже стали большими профессионалами, я работал с ними как со взрослыми. Что касается "химии" в кадре - очень надеюсь, что нам удалось ее найти", - подчеркнул он.

Главные роли в фильме исполнили Дмитрий Калихов, Глеб Кулаков и Адель Гудаускас. Лермонтова сыграл Лев Зулькарнаев, Мартынова - Никита Ефремов, а Эмилию - Анастасия Талызина. Съемки проходили в Пятигорске и Москве. Проект реализован при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Москвы. Выход фильма в широкий прокат запланирован на 2026 год.