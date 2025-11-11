Вышел русский трейлер комедии «Везунчики» с Киану Ривзом

Кинокомпания «Каро Премьер» представила дублированный трейлер комедии «Везунчики». Лента с Киану Ривзом выйдет в российский прокат 15 января.

Сюжет ленты расскажетт о простом рабочем по имени Арджа. Однажды он встречает ангела Габриэля, который пытается ему доказать, что счастье не в деньгах. Небесный гость меняет героя местами с его богатым работодателем Джеффом. Но Арджа начинает радоваться большим деньгам, из-за чего у ангела исчезают крылья.

Главные роли в картине сыграли Сет Роген («Киностудия») и Киану Ривз («Джон Уик»). Good Fortune стал режиссёрским дебютом комика и актёра Азиза Ансари («Парки и зоны отдыха»).