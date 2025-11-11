Умер кинорежиссер Рудольф Адлер

Скончался Рудольф Адлер, чехословацкий и чешский режиссер и сценарист. Постановщик умер на 85-м году жизни.

Некролог 10 ноября опубликовал портал iDNES. О смерти лауреата ряда наград СМИ сообщила его коллега по вузу, где преподавал Адлер - по поручению семьи.

Адлер окончил Академию кино и телевидения Чехословацкого университета (FAMU) по специальности "режиссура кино и ТВ". После 1970-го снимал фильмы для студии Krátký Film Praha, на легендарной киностудии Barrandov и для телестудий Чехословацкого телевидения в Праге, Брно и Остраве. Занимался сценариями для радиопостановок, кроме того он - автор публикаций по искусству документального кино.

Одна из самых известных картин режиссера - комедия 1988 года "Мужской отдых". Полная фильмография - свыше ста пунктов. Некоторые из ранних лент постановщика критики склонны считать авангардными.