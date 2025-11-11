Опубликованы финальные постер и трейлер фильма "Иллюзия обмана 3"

"Атмосфера кино" и Маурис Филм показали финальные постеры и трейлер фильма "Иллюзия обмана 3", который выйдет в России 13 ноября.

"Четыре всадника" возвращаются вместе с новым поколением иллюзионистов, демонстрируя головокружительные трюки, превращения, сюрпризы и магию, каких еще не видел мир. Послание от Ока, тайного сообщества волшебников, ставит перед командой амбициозную цель: совершить кражу бесценного бриллианта "Сердце".

В этот раз путь "всадников" пролегает через весь земной шар - от Нью-Йорка до Антверпена, Аравийской пустыни и Абу-Даби.

Культовые иллюзионисты снова окажутся вместе, их играют Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Айла Фишер, Дэйв Франко и Морган Фримен. Начинающих молодых иллюзионистов, которые объединили усилия со своими кумирами-всадниками, сыграли Джастис Смит, Доминик Сесса и Ариана Гринблатт.

"Мой герой Атлас снисходительно относится к молодой команде, по крайней мере - вначале. Ему кажется, что его цель - учить их и направлять, и Атлас раздражается, когда ребята не слушают. При этом он чувствует и соперничество с новыми "всадниками", когда понимает, на что они способны", - рассказал Джесси Айзенберг.

Режиссером третьей части выступил Рубен Фляйшер (создатель таких картин, как "Добро пожаловать в Zомбилэнд" и "Веном".