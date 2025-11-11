Опубликован трейлер российско-таджикского боевика "Тропа гнева"

Создатели "Тропы гнева", фильма совместного производства России и Таджикистана, раскрыли официальный синопсис боевика и предоставили трейлер и постер.

© Кадр из фильма

Сюжет расскажет о пограничнике в отставке Сергее Маркове. Ему предстоит вновь оказаться на границе, чтобы найти пропавшую дочь. Сергею придется распутать детективный клубок, столкнуться с призраками прошлого: криминалом, местью и собственными ошибками, исправить которые можно только вернувшись к началу - в горы. Только пройдя все эти трудности, Марков сможет вернуть девочку.

Режиссер боевика - Олег Фомин.

В ролях: Максим Дрозд, Анфиса Черных, Павел Чинарёв, Артем Ткаченко, Алена Бабенко, Артур Ваха, Махмадсаид Шохиён, Екатерина Стеблина, Сослан Фидаров, Парвиз Пулоди и другие.

В кино с 11 декабря.