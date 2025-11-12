Что поссорило кинокритиков и блогеров

Соцсети сегодня позволяют каждому при желании писать о кино, заявил НСН Роман Григорьев.

Рецензии на фильмы сегодня скорее неинтересны массовой аудитории, при этом зритель и слушатель чаще выбирает не эксперта с профильным образованием, а интересную личность, отметил в беседе с НСН кинокритик Роман Григорьев.

Ранее кинокритик Тимур Алиев в статье о российской кинокритике для издания «Афиша Daily» отметил, что за последние 10-15 лет в кинокритическую среду пришли люди без опыта. В результате медиа наводнили поверхностные рецензии, оперативные разборы и эмоциональные отклики. При этом для аудитории стерлась граница между «блогером» и «кинокритиком». Григорьев заявил, что наличие профильного образование подтверждает право на экспертную оценку, однако все чаще в ней нет необходимости.

«Я бы так строго к этому не относился, но для честности себя называю киножурналистом. При этом больше 10 лет вел ежедневную передачу про кино на нескольких радиостанциях. Сделал кучу интервью, написал множество рецензий. Кто-то знает меня как кинокритика. По идее, кинокритиком может называться человек, имеющий профессиональное образование. Однако честно говоря, знаю тех, кто заканчивал профильные вузы, но они как кинокритики не состоялись. Кинокритик – человек, который способен на глубокий анализ фильма. При этом такой глубокий анализ просто не всегда нужен. Что анализировать, если надо написать про 10 новинок киносериалов?» - сказал кинокритик.

Собеседник НСН уточнил, что социальные сети позволили множеству людей высказывать свое мнение, но это неплохо. При этом аудитория сама выберет, к кому из авторов прислушаться.

«Назвался кто-то кинокритиком, да и Бог с ним. Какие-то кинокритики, видимо, обижаются, что пишут сегодня все подряд. Но сейчас такое время, есть социальные сети. Хочешь – пишешь про кино. А сколько людей непрофессионально занимаются обзором автомобилей? Сколько людей не умеют строить предложения, не знают, что такое интонационные конструкции, как надо заниматься видеосъемкой. При этом их манера привлекает зрителя. Если человек нравится, его будут читать и смотреть. Неважно, заканчивал ли он журфак или нет. Считаю, писать про кино можно, если ты владеешь русским языком. Рассказывать про кино ты можешь при этом не как кинокритик, а как блогер. Сейчас это допустимо. К примеру, так делает Евгений Баженов», - заметил Григорьев.

По его словам, немногие сегодня читают рецензии.

«Мнение кинокритика никто сейчас не учитывает. Никто не читает никакие рецензии, всем абсолютно наплевать. Это раньше автор колонки в каком-нибудь New York Times мог разнести фильм, что повлияло бы на количество зрителей, которые его посмотрят. Мне абсолютно все равно, сколько людей пишут про фильмы», - подчеркнул он.

Ранее режиссер Данил Чащин заявил «Радиоточке НСН», что российскому кино недостает художников, а также талантливых и дисциплинированных постановщиков. При этом он отметил, что получение профильного образование – не единственный путь попадания в индустрию. К примеру, в его случае отправной точкой стал театр.