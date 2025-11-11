Рецензия на фильм «Хищник: Планета смерти»

История худшего из худших.

© Кадр из трейлера

Пора уверенно заявить, что Хищник воскрес. Во многом благодаря режиссёру Дэну Трахтенбергу, который выпустил напряжённую «Добычу», эпический мультфильм «Убийца убийц» и теперь ещё «Планету смерти». Новый фильм получился хорошим — с любопытным сеттингом, обилием креативного экшена и высшим охотником на месте главного героя. Вот только в этой формуле есть нюанс: перед нами не тот Хищник, к которому все привыкли.

«Хищник: Планета смерти»: главное о фильме

Название: «Хищник: Планета смерти» (Predator: Badlands).

Режиссёр: Дэн Трахтенберг.

Актёры: Эль Фаннинг, Димитриус Коломатанги, Рубен де Йонг и другие.

Дата выхода: 7 ноября 2025 года.

Жанр: фантастика, боевик.

Страна: США.

«Хищник: Планета смерти»: где смотреть?

7 ноября фильм вышел в мировой прокат. Неофициальные показы в России стартуют с 14 ноября. Цифровая версия выйдет ориентировочно зимой.

Не убийца убийц, а худший из худших

Сама идея, где Хищник становится центром сюжета — отличная. Ещё интереснее тот факт, что он отправляется на жуткую планету, где смертоносно всё: растения, трава, деревья и местная фауна. Любопытно ведь смотреть, как гроза всей галактики выживет в таких условиях и выследит монструозную цель. Как он будет страдать и получать ранения, а затем отряхиваться и всех уничтожать.

Вот только в этой истории есть особенность, которая лично меня смутила. Я рос во времена, когда кассета с первым «Хищником» была в каждой квартире. Её бережно хранили, многократно пересматривали, а потом обсуждали. «А помнишь, как жестоко он убил Диллона?», «Ой, как же жутко, когда он становится невидимым».

Да, Хищник неизменно проигрывал, однако всё равно оставался чертовски крутым. Просто герои вроде Железного Арни были ещё круче, что не вызывало вопросов. Всё же победа доставалась дорогой ценой, важные персонажи умирали, и в авторитете монстра никто не сомневался.

Вышло бы здорово, отправься на Планету смерти именно такой Хищник — хладнокровный, смертоносный и уверенный. Однако Дэн Трахтенберг выбрал другого инопланетянина. В кадре позор своего клана, худший из худших, нерукопожатный бедолага. Наверное, это грамотное решение для драматургии и вообще вкусовщина. Просто я когда-то полюбил охотника отнюдь не за слабость.

Приключения худшего из худших под стать его титулу. Хищник старается, но его вечно ранят, избивают и лишь чудом не съедают. Чудом в данном случае выступают союзники вроде синтетика в исполнении Эль Фаннинг и милого зверёнка с крепким панцирем.

С помощью напарников Хищника ведут к практически диснеевской мысли. Быть уязвимым, дружить и менять вековые принципы — норма. В итоге в конце все берутся за руки, обнимаются и толпой отправляют зло в нокаут.

Если отстраниться от привычного образа Хищника, то история вышла вполне приятной. В ней есть все важные штуки, записанные в учебниках по кинематографу: кризисы, моральный рост и выстрелы из чеховских ружей, развешанных ещё в завязке. Просто в полной мере отстраниться не выходит, и текущую версию охотника воспринимаешь альтернативной и фанфиковой.

Впрочем, даже если вы запомнили Хищника хладнокровной машиной смерти и не готовы принять новый образ, фильм всё же стоит посмотреть. Как минимум ради очаровательной Эль Фаннинг, у которой здесь несколько ипостасей, а также ради разнообразного и хорошо поставленного экшена.

Каких только сражений не уместили в 100 минут. Охотники сразятся друг с другом, здоровенные монстры — с такими же большими роботами, каждые цветок и насекомое попытаются скушать героев. Даже отделённые от тела ноги Эль Фаннинг рванут в драку, начнут крутить пируэты и снесут много голов. Естественно, в процессе персонажи стильно пользуются инструментами и окружением. То есть замораживают, травят, валят деревья и даже дверь капсулы делают щитом.

Если запустите «Планету смерти» ради экшена, то получите много удовольствия. Но вот мнение о сюжете зависит от вашего отношения к Хищнику. Вы готовы к тому, что великий монстр станет ущербным? Готовы, что его поведут к человечности и мысли о дружбе, которая важнее всего? В случае положительного ответа вы получите одну из лучших историй по киновселенной. При ином раскладе назовёте похождения убийцы слишком уж диснеевскими.

«Хищник: Планета смерти»: стоит ли смотреть?

Если оценивать «Планету смерти» как самостоятельное кино, то оно замечательное. Есть улётный экшен, адекватная история и уйма удачных моментов. Однако старые фанаты Хищника могут не оценить, что ультимативный убийца стал уязвимым и человечным. Потребуется много времени, чтобы забыть образ великого охотника, который сражался с Арни, и принять новый.

Оценка «Хищника: Планета смерти» — 7 из 10

Понравилось

Креативный экшен.

Прекрасная Эль Фаннинг.

Все чеховские ружья стреляют.

Не понравилось