Джуд Лоу в роли Путина: что известно о фильме «Кремлевский волшебник»

Кинокомпания Gaumont представила трейлер французского фильма «Кремлевский волшебник», где британский актер Джуд Лоу исполнил роль президента России Владимира Путина. Что известно об этой ленте — в материале «Вечерней Москвы».

О чем фильм

Сюжет разворачивается в России начала 1990-х годов. Главный герой — телепродюсер Вадим Баранов — становится политтехнологом и пиарщиком Владимира Путина, который на тот момент еще является сотрудником КГБ.

Баранов является вымышленным персонажем, однако считается, что его прототипом стал бывший помощник президента и бывший заместитель руководителя президентской администрации Владислав Сурков.

Сюжет основан на романе итало-швейцарского писателя Джулиано да Эмполи «Кремлевский волшебник».

<img class="" src=""/>

Дата выхода

Премьера фильма «Кремлевский волшебник» состоялась 31 августа 2025 года в рамках конкурсной программы 82-го Венецианского кинофестиваля, однако для массового зрителя картина выйдет только 21 января 2026 года.

В главных ролях:

Пол Дано — Вадим Баранов;

Джуд Лоу — Владимир Путин;

Алисия Викандер — Ксения, возлюбленная Баранова;

Уилл Кин — Борис Березовский, олигарх;

Том Старридж — Дмитрий Сидоров (прообраз — Михаил Ходорковский, олигарх, признанный Минюстом России иностранным агентом);

Джеффри Райт — Роуленд, американский писатель;

Меттью Баунсгард — Ларри;

Анастасия Суттер — подруга Путина;

Дэн Кейд — агент Джонсон;

Александр Джонсон — секретарь Путина;

Магне-Ховар Брекке — Эдуард Лимонов, политик, писатель.

Кто работал над фильмом:

Режиссер — Оливье Ассаяс («Холодная вода», «Ирма Веп», «Конец августа, начало сентября»);

Сценаристы — Оливье Ассаяс, Эмманюэль Каррер («Лимонов. Баллада», «На зов скорби»);

Продюсер — Оливье Дельбоск («Утраченные иллюзии», «Дела человеческие», «Мужчины на грани нервного срыва»);

Оператор — Йорик Ле Со («Я — это любовь», «Выживут только любовники», «Зильс-Мария»).

Что еще известно о фильме

О начале работы над фильмом стало известно еще в мае 2024 года. Съемки картины проходили в Латвии. Продолжительность фильма — около двух с половиной часов.

Коридор Госдумы и внутренний двор Кремля построили в специальном павильоне во Франции, чтобы обеспечить конфиденциальность съемок. Фильм снимали на пленку 35 миллиметров, что придало картине холодные оттенки, напоминающие новостные хроники 1990-х годов.

В сентябре 2025 года в Министерстве культуры РФ заявили, что пока не получали заявок на выдачу прокатного удостоверения на фильм. Однако, по данным РИА Новости, ленту все же хотят показать в России. Издание указывает, что к премьере готовятся несколько кинотеатров, но дата выхода картины в прокат не уточняется.

Сам Путин заявил, что не смотрел этот фильм и ранее о нем ничего не слышал. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин не смотрит фильмы и не читает книги о себе, так как не хочет тратить на это время.

Джуд Лоу заявил, что «не опасался последствий» во время исполнения роли президента РФ, так как «эта история будет рассказана с умом» и съемочная команда не стремилась к «полемике ради полемики».