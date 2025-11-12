В сети появился первый тизер «Истории игрушек 5»

Студия Pixar показала первый тизер пятого фильма серии «История игрушек». Видеоролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании.

В опубликованном материале показан новый персонаж саги — электронный планшет Лилипад, появление которого ставит под угрозу интерес девочки Бонни к постоянным героям франшизы. В новой картине к привычным амплуа вернутся Том Хэнкс, подаривший свой голос ковбою Вуди, а также Тим Аллен (Базз Лайтер), Джоан Кьюсак (Джесси) и другие артисты.

Премьера картины в США запланирована на 19 июня 2026 года. Предыдущая часть «Истории игрушек» вышла в 2019 году и заработала по всему миру свыше $1 млрд.

В 2022 году в прокат вышел спин-офф про одного их героев — мультфильм «Базз Лайтер». Картина показала невысокие кассовые сборы по всему миру, заработав $226,7 млн при заявленном бюджете в $200 млн. Анимационный фильм вызвал множество споров — его критиковали за отсутствие Тима Аллена, который озвучивает Базза Лайтера в «Истории игрушек», и изображение однополой пары, заставившее страны Ближнего Востока и Азии отказаться от показа фильма.

По мнению креативного директора студии Pixar Тома Доктера, спин-офф не понравился зрителям, так как они привыкли видеть главного героя в образе детской игрушки, а не живого человека.