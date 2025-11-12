Сериал «Чужой: Земля» продлили на второй сезон

По данным The Hollywood Reporter, создатели сериала «Чужой: Земля» продлили его на второй сезон. Его съёмки стартуют в 2026 году в Лондоне.

© Кадр из фильма

Другой информации, к примеру, про актёрский состав и сюжет, нет.

События нового «Чужого» разворачиваются на Земле за два года до событий оригинального фильма Ридли Скотта. Шоу рассказывает о вторжении таинственных инопланетян на Землю, когда о них ещё почти ничего не известно.

Шоураннером «Чужой: Земля» выступает Ной Хоули — создатель сериалов «Фарго» и «Легион». Главные роли в проекте исполнили Сидни Чендлер («Шугар»), Тимоти Олифант («Крепкий орешек 4») и Алекс Лоутер («Конец ***го мира»).