Сколько будет идти фильм «Аватар 3»

По данным сети кинотеатров AMC, хронометраж «Аватара 3» составит 3 часа 15 минут. Это сходится со словами Джеймса Кэмерона, режиссёра фильма, который говорил, что длительность будет около трёх часов, но точные цифры не назвал.

© кадр из фильма «Аватар»

Если информация окажется достоверной, то триквел станет самым длинным фильмом франшизы. «Аватар: Огонь и пепел» расскажет историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменится рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак.

Другие детали пока не раскрываются. Главные роли сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»). Продолжение фантастической франшизы выйдет в кино 19 декабря.