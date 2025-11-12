В Москве открылся 45-й Международный студенческий фестиваль ВГИК

В Москве 10 ноября стартовал Международный этап юбилейного 45-го Студенческого фестиваля ВГИК «Глобальные ценности». Мероприятие является одной из крупнейших площадок мирового студенческого кино.

Главная задача фестиваля — укрепление международных связей и творческий обмен опытом между студентами разных стран. На международный кинофестиваль поступило 516 заявок из 50 стран, 110 киношкол. В конкурс отобрано 77 фильмов из 50 стран и 56 киношкол.

Возглавил жюри Эмир Кустурица - сербский кинорежиссер, актер и сценарист, обладатель наград крупнейших европейских кинофестивалей, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля.

— Самое главное, чтобы он шел в ногу со временем и его будущее было рядом с будущим общества, страны, в которой мы живем. И поскольку это международный фестиваль, наверное, с будущим всего мира. Потому что кино всегда отражает время, — отметил российский кинорежиссер, генеральный директор фестиваля Федор Попов.

Традиционно параллельно с кинофестивалем также проходит 21-й Международный театральный конкурс. В этом году в состязании участвует 8 спектаклей от восьми театральных школ из трех стран: России, Армении и Сербии. Председателем театрального жюри стал Григорий Лифанов — российский актер театра и кино.