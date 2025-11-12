Умер создатель сериала «Санта-Барбара» Эрик Превен

Ушел из жизни Эрик Превен, американский продюсер, сценарист и публицист.

В первую очередь Превен известен как один из создателей знаменитой мыльной оперы "Санта-Барбара": в 1980-1990 гг. он работал почти над 600 эпизодами шоу.

Как передает Deadline, Превен внезапно скончался в субботу в возрасте 62 лет. Предварительно - от сердечного приступа. Коллеги информацию подтвердили.

Превен начал карьеру на ТВ в конце 1980-х - как один из продюсеров "Санта-Барбары", как сценарист работал с середины 1990-х, специализируясь на ситкомах.