Вышел трейлер мелодрамы с Ханде Эрчел «Два мира, одно желание»

27 ноября на больших экранах появится фильм "Два мира, одно желание". Сегодня представили трейлер.

История охватывает два десятилетия. Бильге и Джан познакомились в больнице, куда они попали еще детьми в канун новогодней ночи 1998 года. Спустя годы судьба снова сводит пути героев. За это время Бильге стала успешным и амбициозным юристом, а Джан - археологом. И та самая связь, возникшая между ними в новогоднюю ночь, вдруг напомнит о себе. Смогут ли они выдержать новые испытания судьбы и доказать, что истинная любовь и правда способны творить чудеса?

Звезда сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел не только исполнила главную роль, но и выступила идейным вдохновителем фильма "Два мира, одно желание". Позже картина станет доступна эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Иви.

Режиссер фильма Кетче, в ролях - Метин Акдюльгер, Хусейн Авни Даньял, Идиль Фырат и другие.