Богатыри всех времен: какое кино Россия везет в Африку

На африканском континенте все готово к фестивалям российского кино. Первый из них откроется уже завтра, 13 ноября, в Республике Сейшельские Острова и продлится шесть дней. Для островов это большая премьера, никогда ранее здесь фестивалей российского кино не было. Что же покажут наши кинематографисты в "Deepam Cinema", одном из крупнейших кинотеатров этого государства?

Фильмом открытия станет ретродрама режиссеров Никиты Высоцкого, Ильи Лебедева и Дмитрия Иосифова "Любовь Советского Союза". "Это история о подвигах и славе, предательстве и верности. И о женщине, ставшей мечтой и настоящей любовью Советского Союза", - интригуют островитян афиши.

Также в афише киносмотра - мультфильм "Большое путешествие. Вокруг света" (реж. Василий Ровенский), драма "Вызов" (реж. Клим Шипенко), один из лидеров российского проката "В списках не значился" (реж. Сергей Коротаев), мюзикл "Пророк. История Александра Пушкина" (реж. Феликс Умаров) и фэнтези "Горыныч" режиссера Дмитрия Хонина.

Помимо кинопоказов ожидаются встречи с режиссерами.

А уже 15 ноября Фестиваль российского кино впервые стартует в Республике Джибути, это Восточная Африка.

Как отмечают в пресс-службе "Роскино", в 2023 году между странами был подписан Меморандум о сотрудничестве в области культуры, а летом 2025 года Джибути впервые присоединилась к всероссийской акции "Ночь кино". И вот - следующий дружеский шаг…

Чем наши кинематографисты будут покорять сердца африканцев? Фестиваль откроет "Великолепная пятерка" режиссера Василия Ровенского, затем здесь также покажут экранизацию Бориса Васильева о подвигах в Брестской крепости. Тему Великой Отечественной войны продолжит драма "Каруза". Фильм Ивана Харатьяна рассказывает о четвероногом друге, который добывает еду для жителей блокадного Ленинграда.

И конечно, не обойдется без новых российских киносказок - жители республики увидят "Финист. Первый Богатырь" Дмитрия Дьяченко, "Иван Царевич и Серый Волк 6" Дарины Шмидт и Константина Феоктистова.