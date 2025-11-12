Что пишут критики о «Бегущем человеке» по Стивену Кингу

13 ноября состоится мировая премьера фильма «Бегущий человек» — экранизации знаменитого романа Стивена Кинга. За сутки до ранних показов критики опубликовали свои обзоры картины.

Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes боевик Эдгара Райта рекомендуют к просмотру 63% обозревателей. Критики называют новинку отличным экшен-фильмом, в котором почти не видно авторского почерка создателя «Типа крутых легавых». Многие журналисты считают, что у фильма был куда больший потенциал рассказать актуальную историю про тоталитаризм, но авторы ленты выпустили скорее типичный блокбастер с современной молодой звездой Голливуда, умудрившись его затянуть.

Что пишут критики о «Бегущем человеке»

«Бегущий человек» немного затянут, но это всё же очень весёлый фильм, который пытается объяснить, почему харизматичный главный герой в лице Глена Пауэлла должен быть таким злым. Беззубый, поверхностный и скучный научно-фантастический боевик, который даже не справляется быть весёлым или развлекательным в качестве фильма категории «Б». Я не злюсь на Эдгара Райта, я просто разочарован. «Бегущий человек» — хороший развлекательный фильм, но я ожидал большего от этого режиссера. Зрители хорошо проведут время, но не ожидайте того же уровня мастерства, музыки и комедии, которыми известен Райт. Фильм отлично развлекает, но темп кажется уж слишком медленным. Хорошо это или плохо, но «Бегущий человек» вообще не похож на работу Эдгара Райта.

Сперва фильма кажется вдумчивым, захватывающим и мрачно комичным боевиком, однако позже начинает хромать в затяжной кульминации. Чрезмерная продолжительность «Бегущего человека» стала для фильма проблемой.

Премьера «Бегущего человека» в России состоится 20 ноября — ленту покажут неофициальными способами.