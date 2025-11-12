Появился первый кадр шпионского боевика The Mark с Джессикой Альбой

Variety поделилось первым кадром шпионского боевика The Mark с Джессикой Альбой и Томом Хоппером в главных ролях. На нём можно увидеть персонажей обоих актёров.

© Vince Valitutti

Первый кадр ленты

© Vince Valitutti

В фильме Иден — шпионка, выполняющая тайную и опасную миссию. Она вовлекает отца-одиночку Бена Доусона в свой мир шпионажа, когда его принимают за самого смертоносного наёмного убийцу в мире, и он становится идеальной приманкой для Иден. Она использует эту путаницу, чтобы разоблачить могущественную сеть коррумпированных политиков.

Дату выхода фильма пока не называют. Его дистрибьютором выступит компания Highland Film Group.