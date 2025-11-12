Какие фильмы и сериалы покажут в России в 2026 году

В 2026 году в России представят три сказки, два сериала по Стругацким, а также вольное прочтение Лескова и фэнтези с пришельцами в советских реалиях, выяснил спецкор НСН.

В Москве завершился фестиваль экранизаций «Читка 4.0», и самой ожидаемой экранизацией зрители назвали картину Владимира Беседина «Левша». Самым ожидаемым сериалом по литературному произведению признали проект «Трудно быть богом» от продюсера Теймура Джафарова и сценариста Андрея Золотарева. Среди тех, кто одним из первых в этот вечер увидел фрагменты будущих премьер, был и специальный корреспондент НСН.

ОТ УБЫРА ДО ЧАРОВОДЬЯ

В жюри конкурса проектов в разработке на фестивале вошли, к примеру, сценарист и продюсер Андрей Золотарев и продюсер «Кинокомпании братьев Андреасян» Гевонд Андреасян. По его словам, все проекты, представленные на «Читке 4.0», отличает качество и масштаб.

«На мой взгляд, данный фестиваль необходим нам. Мы следим друг за другом, видим, кто куда двигается. Ориентир в качестве. Когда ты видишь своих коллег, понимаешь, что не можешь сделать хуже. Просто не имеешь права. Для всех нас это просто точка развития», - пояснил он.

В итоге самым интересным проектом в разработке признали сериал «Убыр» по книге Шамиля Идиатуллина. За производство отвечает компания Look Film, а сценаристом и продюсером выступила Любовь Мульменко.

Сам сериал расскажет о подростке из Казани, который обнаруживает, что в его родителей вселился злой дух из татарских мифов – убыр. Тут стоит отметить, что это не первый случай, когда в кино обращаются к фольклору Татарстана. Делают это, ожидаемо, чаще татарские режиссеры. Так, в 2023 году режиссер Ильшат Рахимбай представил фильм «Микулай», главную роль в котором исполнил Виктор Сухоруков.

Жюри «Читки 4.0» также выделило отдельным дипломом проект «Тайны Чароводья» по книгам Юлии Ивановой. За его производство отвечает «Союзмультфильм». Сюжет рассказывает о юной Эльде, которая является носительницей самого могущественного волшебного камня в Чароводье, но не может им управлять.

Самым перспективным литературным проектом для экранизации по итогу питчинга литературных прав признали к произведение «Моя Лола. Записки мать-и-мачехи» по книге Натальи Ремиш. Книга рассказывает об отношениях 11-летней Лолы с мачехой.

КОНКУРЕНЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

В конкурсе проектов в производстве главное решение принимали не члены жюри, а аудитория. В вечер закрытия фестиваля экранизаций и форума кино и литературы «Читка 4.0» зрителям представили фрагменты из четырех полных метров и трех сериалов. Сценарий для двух из семи проектов написал Андрей Золотарев. Сразу в трех из семи проектов сыграла Виктория Исакова, а в двух из семи – Юрий Колокольников.

Первым на очереди в презентации стал фильм «Буратино». Сказка выходит в широкий кинопрокат 1 января 2026 года — ровно спустя 50 лет после премьеры известного телефильма «Приключения Буратино». Картину ждет конкуренция на дате, ведь в предстоящий Новый год также выходит «Простоквашино» Сарика Андреасяна и «Чебурашка 2».

Как отметил продюсер Михаил Врубель, представляя картину, работа над экранизацией вызывает двойственные ощущения.

«С одной стороны, все время страшно, ведь ты берешься за Святой Грааль, который все знают: слушали, смотрели, читали. С другой стороны, ты получаешь невероятную возможность современными средствами, современным языком, технологиями показать сегодняшним детям и подросткам то, от чего ты сам и команда проекта когда-то фанатели», - подчеркнул он.

Среди фильмов, показанных на закрытии «Читки 4.0», «Буратино» выделился длинной сценой. В ней не обошлось и без музыкального номера, что стало дополнительным бонусом.

Однако конкуренция за внимание минувшим вечером сложилась ничуть не меньше, чем будет в новогодние праздники в кинотеатрах. Вторым презентовали фрагменты фильма «Левша». Как заметил продюсер проекта Владимир Пермяков, творческая команда остановилась на довольно вольной интерпретации Лескова. Фильм является примером приключенческого жанра, который нечасто можно встретить на больших экранах.

«Очень хотелось сделать то, чего в кинотеатрах мало. Этот фильм мы сделали сами без холдингов, каналов, платформ. У нас стратегия такая – делаем кино, которое сами хотим видеть. Затем показываем материалы крупным партнерам», - заявил Пермяков.

Режиссером «Левши» выступил Владимир Беседин известный, как автор первой короткометражки по «Майору Грому». Новый фильм стал первым полным метром в его режиссерской карьере. Среди актеров в картине можно будет увидеть Юрия Колокольникова, Федора Федотова, Алексея Гуськова, Яна Цапника и многих других. В прокат картина выходит с 22 января 2026 года.

ВСЕ СКАЗКИ

Если у «Буратино» и «Левши» уже есть четкая дата релиза, то фильм «Морозко» по мотивам одноименной русской народной сказки не может этим похвастаться. Премьера картины пока запланирована на 2026 год. Представлял ее на фестивале экранизаций, режиссер Эдуард Бордуков и актрисы Мария Канунникова и Виктория Серикова.

«Учитывая, что есть довольно известная экранизация, нам важно было быть непохожими на эту известную сказку. Наше главное отличие в том, что сводные сестры Настя и Марфа – две близкие подруги», - рассказал режиссер.

Также в картине противопоставляется более инфантильное и эгоистичное проявление любви Марфы и бескорыстные чувства Насти. Фрагменты, показанные на фестивале, подтверждает, что трактовка оригинальной сказки в фильме будет достаточно вольной. Роль Морозко в картине исполнил Кирилл Зайцев, известный как «первый богатырь» Финист. Антагониста сюжета воплотит Елизавета Боярская.

Фильм «Сказка о царе Салтане» Андреасяна выйдет в 2026 году

Еще одна картина, показанная в рамках «Читки 4.0» - «Сказка о царе Салтане» от «Кинокомпании братьев Андреасян». Премьера фильма намечена на 12 февраля 2026 года, потому финального рендера у картины пока нет. Вместо больших сцен зрители увидели ролики, рассказывающие о съемочном процессе.

К примеру, стало известно, что для съемок было отстроено множество детальных декораций с ручной росписью. Большинство костюмов – тоже ручная работа. Главные роли в фильме исполнили Павел Прилучный, Лиза Моряк, Алексей Онежен, Антон Богданов и другие.

ОТ СТРУГАЦКИХ ДО ИНОПЛАНЕТЯН

Онлайн-кинотеатр Okko со своей стороны показал на «Читке 4.0» сериал «Радар» по мотивам повести Александра Мирера «Главный полдень». Как сообщил генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, сериал – фэнтези. При этом действия сюжета развиваются в Советском Союзе.

«Это приключение о том, как подростки в Советском Союзе по сути спасают вселенную от захвата инопланетян. Это удивительное и интересное приключение», - пообещал он.

Продюсер Давид Цалаев объяснил, что изначально лаконично идею проекта упаковали в простую формулировку: «Это "Очень странные дела", но в Советском союзе».

Со своей стороны, режиссер-постановщик Константин Смирнов рассказал, что новый сериал скорее – история по мотивам книги. Он отметил, что еще в детстве познакомился с этим произведением по советской экранизации, что стало в какой-то степени художественной травмой.

Также на «Читке 4.0» представили сразу два проекта по произведениям братьев Стругацких». Сериал «Полдень» создает копания «Медиаслово» для онлайн-кинотеатров Kion и Okko при поддержке АНО «ИРИ». Режиссером выступил Клим Козинский. Представляя проект на фестивале, он сообщил, что не читал романа Стругацких, пока ему не предложили его экранизировать. Знакомство со сценарием, написанным Марусей Трубниковой, подтвердило мысль, что столь взрослого кино на актуальные темы не было давно.

«Роман является очень точным объемным зеркалом, которое удивительным образом за счет таланта актуально отражает нас сегодня со всеми приключениями, через которое проходит наше поколение. Мне бы очень хотелось, чтобы в результате сериал также выступил зеркалом, мы в нем друг друга узнали и что-то поняли», - подметил Козинский.

В главных ролях предстанут Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник, Софья Синицыны и многие другие.

Также в относительно скором времени на малых экранах покажут сериал «Трудно быть богом» по одноименной повести Братьев Стругацких. Режиссером выступил Дмитрий Тюрин, а сценаристом – Андрей Золотарев. Он прежде уже рассказывал НСН, что визуально сериал поразит зрителей.

Роли в сериале исполнили Александар Радойичич, Сергей Безруков, Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Никита Кологривый и Виктория Исакова. Она, выступая перед зрителями фестиваля, тоже заметила, что проект уникален.

«Невероятная удача, что есть возможность снимать такие проекты, потому что это беспрецедентно невероятно, масштабно потрясающе со всех точек зрения», - уточнила она.

Как сообщала пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink, съемки проекта завершились в конце октября. Для расширения повести до многосерийного проекта добавили новые сюжетные линии. Также специально для проекта придумали арканарский язык, напоминает «Радиоточка НСН».