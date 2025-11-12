Известно расписание выхода криминального сериала «Обнальщик»

Уже 15 ноября состоится премьера сериала «Обнальщик». Сюжет шоу развернётся в 2013 году и расскажет о Лёше, который мечтал о большом будущем в IT-сфере и планировал отправиться в Китай, чтобы развивать своё приложение для торговли криптовалютой. Его семья вынуждена срочно переехать в крошечный город на Дальнем Востоке, где отец Лёши, Михаил, надеется наладить новый бизнес. Всё рушится, когда у Михаила появляются огромные долги, а за семьёй охотятся бандиты.

В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Wink. Финал состоится 27 декабря.

Расписание выхода сериала «Обнальщик»

Эпизод Дата выхода