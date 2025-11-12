Фестиваль "Сomic-Con Игромир" представил первую часть кинопрограммы

Организаторы фестиваля "Сomic-Con Игромир" представили первую часть кинопрограммы.

Так, в мероприятии примет участие команда создателей проектов по киновселенной BUBBLE - режиссер Соберсаша, продюсеры Артем Габрелянов и Михаил Китаев, креативный продюсер и режиссер Олег Трофим, актеры Тихон Жизневский, Дмитрий Чеботарев, Александр Сетейкин, Андрей Атлас, Марк Юсеф, Елисей Чучилин, Кика Пан и Александра Черкасова.

Гостям расскажут о новом сериале "Майор Гром. Игра против правил", желающие смогут задать вопросы и получить автографы от исполнителей главных ролей. Премьера запланирована на "Кинопоиске" в 2026 году.

Приключенческий экшен по мотивам повести Николая Лескова "Левша" выйдет в российский прокат 22 января 2026 года, а на сцене ивента выступят исполнители главных ролей Юрий Колокольников и Федор Федотов, которые поделятся эксклюзивными материалами. Фильм расскажет о молодом офицере, который берется за расследование, связанное с загадочной механической блохой, и обращается за помощью к гениальному изобретателю по прозвищу Левша.

Также в рамках выставки будет показан эксклюзивный отрывок сериала "Дети перемен. Новый сезон", представлен Гена в образе крокодила из грядущего сиквела "Чебурашки", состоится показ эксклюзивного эпизода финального сезона сериала "Вампиры средней полосы" и премьера финального эпизода "Кибердеревни" до выхода онлайн на "Кинопоиске".

Авторы полнометражного фильма "Король и Шут. Навсегда" проведут отдельную презентацию в специальном пространстве, обустроенном декорациями, где расскажут о проекте, в котором Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают бок о бок на защиту созданного ими мира.

В кинозале покажут четыре новых эпизода анимационного экшена о богатыре-полукровке "Киберслав", проект также будет представлен на выставке интерактивным стендом.

Кроме того, за неделю до возвращения в российский прокат, программу показов в кинозале фестиваля откроет культовый "Пятый элемент" Люка Бессона. Сеанс пройдет в оригинале с субтитрами.

Также посетители мероприятия смогут посмотреть китайский фантастический экшен "Ассасин: Смертельная битва" - продолжения фильма "Ассасин: Битва миров".

Ранее сообщалось, что на ивенте вручат профессиональную премию комикс-индустрии.

Фестивали Сomic-Con и "Игромир" в этом году пройдут совместно после длительного перерыва.

Единое мероприятие состоится в "Тимирязев Центре" в столице с 12 по 14 декабря. Напомним, что ранее фестивали в последний раз в формате офлайн проводились в 2019 году, в онлайне - в 2021-м.