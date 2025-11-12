«Красиво, но...»: критики оценили «Иллюзию обмана 3»

14 ноября состоится мировая премьера фильма «Иллюзия обмана 3» — новой части серии о фокусниках-грабителях. Критики уже посмотрели ленту и смешанно оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 60% свежести. Таким образом, картина получила самый высокий рейтинг в серии.

Некоторые обозреватели хвалят актёрский состав и насыщенность фильма действиями. Критики считают, что экшена триквеле много и у него получается развлекать зрителей. Ругают картину за слишком большое количество персонажей, которых не успевают раскрыть за весь хронометраж. Многим обозревателям также не понравилось то, что в фильме многие трюки действительно начали выглядеть как магия, что портит реализм ленты — в них просто не веришь.

Что пишут критики о фильме «Иллюзия обмана 3»:

Хоть серия «Иллюзия обмана» не слишком впечатляет, третья часть получила новую жизнь, множество забавных трюков и захватывающую историю, которая, возможно, не самая глубокая. Но она достаточно интересная, чтобы стать приключением, которое понравится публике.

Яркий и энергичный спектакль, который предлагает зрителям то, чего они ждали: невероятные иллюзии, остроумные повороты событий, харизматичный актёрский состав и зажигательное веселье, которому трудно устоять.

Несмотря на некоторые развлекательные элементы ограблений, создатели фильма, похоже, не понимают, что фильм о магии, состоящий преимущественно из спецэффектов CGI, получился одновременно дешёвым и без смысла.

Фильм снят плохо, а повествование стало более бессвязным, неуклюже приводя к головокружительной кульминации, а актёры играют катастрофически ужасно. И всё же, фильм каким-то странным образом умиляет.

«Иллюзия обмана 3» попала в ловушку сиквелов: слишком много персонажей и недостаточно интересного сюжета. Третья часть о фокусниках-грабителях стала более запутанной и нелепой из-за нереалистичных трюков и банальных шуток.

«Иллюзия обмана 3» продолжает историю знаменитых «Всадников», которые обучают новую команду фокусников. Они вновь продемонстрируют миру «головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир». Картина официально выйдет в российском прокате 13 ноября.