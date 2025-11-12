Представлен трейлер боевика «Удачи, веселитесь, не умрите»

Компания Briarcliff Entertainment представила трейлер фильма «Удачи, веселитесь, не умрите». Приключенческий боевик выйдет в мировом прокате 13 февраля.

© Кадр из трейлера

Сюжет картины повествует о человеке, который берёт в заложники посетителей закусочной в Лос-Анджелесе. Герой заявил, что пришёл из будущего и должен спасти людей от искусственного интеллекта.

Главную роль в фильме сыграл Сэм Роукэлл («Кролик Джоджо»). В картине также снялись Хейли Лу Ричардсон («В метре друг от друга»), Майкл Пенья («Марсианин») и Зази Битц («Джокер»). Режиссёром выступил Гор Вербински — автор знаменитой франшизы «Пираты Карибского моря».