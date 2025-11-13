Появился первый кадр криминального триллера Just Play Dead

Издание The Hollywood Reporter поделилось первым кадром криминального триллера Just Play Dead с Сэмюэлом Л. Джексоном и Евой Грин в главных ролях. Можно оценить образы персонажей.

Кадр фильма

© Highland Film Group

По сюжету Джек и Нора замышляют подставить её любовника-сёрфера Чада, обвинив его в убийстве. Но Нора придумывает собственный план: убить Джека, свалить вину на Чада и оставить всё состояние себе. Авторы описывают сюжет как глубокую историю о любви двух людей и их предательствах по отношению друг к другу.

Режиссёром картины выступает Мартин Кэмпбелл, снявший «Казино Рояль» и «Иностранца». Когда планируют выпустить ленту, пока не говорят.