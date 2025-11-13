Издание поделилось кадром из фильма «28 лет спустя: Храм из костей»

Свежий кадр «28 лет спустя: Храм из костей» — продолжения «28 лет спустя»
Издание Collider поделилось новым кадром «28 лет спустя: Храм из костей». Этот фильм продолжит события «28 лет спустя».
«28 лет спустя» рассказывает историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Он отправляется на поиски специалиста по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад. События «Храма из костей» развернутся после сюжета первого фильма новой трилогии.
Главные роли в ленте сыграли Джоди Комер («Убивая Еву»), Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец»), Рэйф Файнс («Гарри Поттер») и Джек О’Коннелл («Феррари»).
«28 лет спустя: Храм из костей» выйдет в прокат 16 января 2026 года.