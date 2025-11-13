Съемки второго сезона «Сегуна» начнутся в январе 2026 года

Издание Deadline поделилось новыми подробностями второго сезона сериала «Сёгун». Теперь официально подтверждено, что снимать второй сезон начнут в январе 2026 года.

© Кадр из фильма

События продолжения развернутся спустя 10 лет после финала первого сезона. Шоу продолжит историю английского штурмана Джона Блэкторна, который попадает в Японию в разгар междоусобных войн в самом начале XVII века. Авторы расскажут оригинальную историю — в первом сезоне сценаристы полностью экранизировали роман Джеймса Клавелла.

Из первого сезона к своим ролям вернутся Фуми Никайдо, Синносукэ Абэ, Хирото Канаи, Ёрико Догути и другие актёры.