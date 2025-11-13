В России покажут историческую драму «Бонхеффер: Пастор, шпион, убийца»

Компания TenLetters представила дублированный трейлер исторической драмы "Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца" (Bonhoeffer: Pastor. Spy. Assassin). Российская премьера ленты состоится 27 ноября.

В основу сюжета легла история протестантского пастора и видного деятеля антинацистского движения Дитриха Бохёффера, вовлеченного в заговор с целью убийства Адольфа Гитлера. Мужчина должен сделать выбор между сохранением своих моральных убеждений и смертельным риском ради спасения миллионов человеческих жизней.

Главную роль исполнил актер Театра имени Максима Горького в Берлине Йонас Дасслер ("Работа без авторства", "Город страха"), знаменитого богослова Мартина Нимёллера, изменившего свои первоначальные убеждения и открыто выступавшего с критикой фюрера, сыграл Аугуст Диль ("Бесславные ублюдки", "Тайная жизнь", "Мастер и Маргарита").

Также в фильме задействованы Филеас Хейблом, Дэвид Джонссон, Кристоф Робинсон, Мориц Бляйбтрой, Надин Хейденрайх, Грег Колпакчи, Уильям Робинсон, Кларк Питерс и другие.

"Это был человек, который решил, что жизнь стоит того, чтобы пожертвовать ею во имя свободы другого", - рассказывает о своем герое режиссер Тодд Комарники ("Сопротивление").

В США лента стала настоящим хитом - в прокате она собрала свыше 12 миллионов долларов, продемонстрировав один из лучших кассовых результатов в драматическом сегменте.