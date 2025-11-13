В России покажут хоррор «Синистер. Первое проклятие»

Компания "Экспонента фильм" выпустит в российский прокат мистический фильм ужасов "Синистер. Первое проклятие" (он же "Признание / Исповедь" / The Confession, 18+).

По сюжету женщина Наоми (Италия Риччи) возвращается в дом своего детства и обнаруживает запись, на которой ее покойный отец предупреждает, что зло вернулось и грядет конец света. Вскоре сын героини начинает вести себя предельно странно, а в городе начинают пропадать дети.

В ролях: Скотт Мехловиц ("Евротур"), Винс Айзенсон ("Миллиарды"), Рон Фаллика ("Очень странные дела", 18+) и другие.

Режиссер - Уилл Кэнон ("Последний обряд", "Братство").

Мировая премьера фильма состоялась на жанровом фестивале FrightFest, где он получил теплый прием. Российская назначена на 8 января 2026 года.