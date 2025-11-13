Сериал «Чужой: Земля» продлен на второй сезон

Канал FX официально продлил научно-фантастический сериал "Чужой: Земля" (Alien: Earth) на второй сезон, сообщает издание Variety.

Съемки начнутся в 2026 году в Лондоне (первый сезон снимали в Таиланде).

Шоураннером вновь станет Ной Хоули ("Фарго", "Легион"), подписавший эксклюзивное соглашение с FX и Disney Entertainment Television (инсайдеры оценивают его в девятизначную сумму).

Действие сериала разворачивается в 2120 году, до событий первого фильма франшизы "Чужой". В центре сюжета - гибриды с разумом детей, исследующие инопланетных тварей после крушений космического корабля.

Роли исполнили Синди Чендлер, Тимоти Олифант, Эсси Дэвис, Алекс Лоутер и другие.

Шоу дебютировало в августе 2025 года и получило восторженные отзывы критиков и зрителей - на сайте Rotten Tomatoes у него 94 % "свежести".