Появились трейлер и постер мультфильма «Кощей. Тайна живой воды»

Компания "Вольга" поделилась тизер-трейлером и постером полнометражного анимационного фильма "Кощей. Тайна живой воды" - продолжения мультфильма "Кощей. Похититель невест" (2022), получившего множество наград на детских и семейных фестивалях.

На этот раз мечтающий о мирной семейной жизни Кощей Бессмертный (Виктор Добронравов) готовится связать свою судьбу с богатыршей Варварой (Екатерина Тарасова), однако их счастью мешает хитрая и властная правительница Тридевятого царства Моревна (Варвара Чабан). Чтобы спасти любимую, герой отправляется в опасное путешествие на поиски живой воды.

Роли озвучили Владимир Сычев (Колобок), Александр Якин (Елисей), Ирина Савина (Баба-яга), Роман Артемьев (Василиск), Иван Агапов (Дракон Гера), Антон Эльдаров (Гелик и Резик), Ирина Пономарева (Агафья), Василиса Добронравова (Внучка мельника), Александр Новиков (Глашатай), Геннадий Новиков (Старшина) и другие.

Режиссер - Роман Артемьев ("Человек из будущего", "По грибы"), он же написал сценарий совместно с Генрихом Небольсиным ("Исправительные работы").

Права на показ мультфильма проданы на рынки почти 30 стран мира, среди которых Южная Корея, Турция, Хорватия, Румыния, Болгария и ЮАР.

Российская премьера состоится 28 мая 2026 года.