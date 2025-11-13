Опубликованы постеры с героями третьего сезона «Метода» Юрия Быкова

Компания «Кинопоиск» опубликовала постеры с героями третьего сезона сериала «Метод». Продолжение криминального шоу стартует 20 ноября.

© «Кинопоиск»

Сериал рассказывает о выдающемся следователе Родионе Меглине, который раскрывает даже самые загадочные преступления, не рассказывая о своём методе работы. Первый сезон зрители очень сильно полюбили, второй приняли более прохладно. В третьем Меглин собрал себе отряд из разношёрстных маньяков.

В третьем сезоне снялись новые актёры, среди которых Анна Савранская («Лёд 3») и Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте»). Режиссёром продолжения выступил Юрий Быков, постановщик первого сезона.