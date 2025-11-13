Завершились съемки фильма «Последний богатырь. Колобок»

В Москве завершились съемки нового фильма из сказочной киновселенной "Последний богатырь" , получившего название "Последний богатырь. Колобок".

В центре сюжета окажется путь харизматичного Колобка. Зрители узнают, что его испекли ради коварных целей, однако ему удалось спастись и пуститься в долгие скитания. Колобок с голосом Гарика Харламова встретит хитрых разбойников, а потом станет спутником невезучего пекаря Тихона, которого сыграет Дмитрий Журавлев, и необычной девушки Лады в исполнении Милы Ершовой.

Во главе с режиссером Антоном Масловым съемки прошли ключевые локации Алтая - от сел Муркут, Инегень и Улаган до Телецкого озера, Мажойского каньона и Семинского перевала. В Москве сняли не только уже знакомое зрителям Белогорье, но и новые сказочные локации - логово Волка, сокровищницу Ильи Муромца, пещеру Волшебных Зеркал и другие.

"На площадке были просто невероятные вещи, созданные вручную - расписные и кованые сундуки, корзинки, кадушки и другое. Я был поражен, насколько все продумано, а одну вещь из реквизита даже выкупил себе!" - признался Дмитрий Журавлев.

В российском прокате - с 13 августа 2026 года.