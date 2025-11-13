Показан трейлер мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов»

Кинокомпания Paramount Pictures представила большой трейлер мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов». Анимационный проект про знаменитого героя морских глубин выйдет в мировых кинотеатрах уже 19 декабря.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount.

По сюжету мультфильма Губка Боб и Патрик отправляются вместе с Летучим Голландцем в подземное царство. Там их ждут тяжёлые испытания, для прохождения которых понадобится вся храбрость, в которой сомневается даже босс главного героя мистер Крабс.

«Губка Боб: В поисках квадратных штанов» — уже четвёртый полнометражный мультфильм по франшизе. Режиссёром картины выступил Дерек Драймон — один из авторов мультсериала про Губку Боба и другого популярного анимационного шоу «Время приключений».