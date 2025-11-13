Опубликованы постеры фильма «Одиссея» Кристофера Нолана

Издание Empire представило эпичные постеры фильма «Одиссея». Новая картина Кристофера Нолана выйдет в мировом прокате 17 июля 2026 года.

© globallookpress

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Съёмки фильма продлились полгода и завершились в августе 2025 года. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры.

© Empire/Universal Pictures

© Empire/Universal Pictures

Главного героя воплотит на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры: Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.