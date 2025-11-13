Кристофер Нолан рассказал о съемках «Одиссеи» по всей Европе

Журнал Empire опубликовал небольшое интервью с Кристофером Ноланом, режиссёром грядущего блокбастера «Одиссея». Британский постановщик в том числе рассказал о съёмках картины, которые проходили по всей Европе (от Италии и Греции до Шотландии и Исландии), с использованием практических эффектов.

Общий съёмочный процесс занял 91 день, и за это время Нолан потратил примерно 2 млн футов (около 600 тысяч метров) плёнки. Значительная часть снятого материала приходится на морские путешествия Одиссея и других героев — режиссёр стремился передать ощущение первооткрывательства и исследования неведомых земель.

«Съёмки ощущались довольно первобытно… Мы отправились с актёрами к настоящим волнам, в настоящие места. Это необъятно и ужасающе, чудесно и благосклонно, когда условия постоянно меняются. Мы хотели передать, насколько трудными были для людей такие большие путешествия. И тот прыжок веры, который они совершали в неизведанном, неисследованном мире».

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Премьера фильма состоится 17 июля 2026 года.