В Петербурге прошел предпремьерный показ фильма «Авиатор»

На сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге состоялся предпремьерный показ фильма "Авиатор" по роману Евгения Водолазкина. Масштабную киноработу петербургской публике представили почти все основные его создатели - автор "первоисточника" Евгений Водолазкин, режиссер Егор Михалков-Кончаловский, исполнители главных ролей Александр Горбатов и Дарья Кукарчук. Константин Хабенский, по их словам, приехать не смог - в этот вечер у него был спектакль.

Роман "Авиатор" вышел в свет в 2016 году и тогда же стал победителем литературной премии "Большая книга". По сюжету главный герой Иннокентий Платонов (Александр Горбатов) просыпается в 1999 году и ничего не помнит о себе. Создатели фильма перенесли эту линию в 2026 год. Егор Кончаловский признавался, что сделал это сознательно, поскольку слишком хорошо помнит 1990-е. Постепенно Платонов вспоминает свою жизнь, увлечение авиацией, любовь к Анастасии, а также совершенное им убийство, отбывание срока на Соловках и принудительное участие в эксперименте по криоконсервации человека. Оказывается, что его возвратил к жизни профессор Гейгер (Константин Хабенский), жена которого как две капли воды похожа на Анастасию, и теперь двое мужчин - соперники в любви.

Говоря о работе над фильмом, Дарья Кукарчук призналась, что для нее этот фильм - о способности простить себя, по крайней мере, это можно сказать об Анастасии и Платонове. От обоих партнеров она взяла множество важных и для роли, и для дальнейшей профессии вещей.

"Константин Юрьевич и Саша - это как вода и огонь, как небо и земля, - говорит Дарья, - от одного я брала эмоции, от второго заряжалась спокойствием".

Александр Горбатов сказал, что главное в этом фильме для него - надежда. В том числе на то, что после выхода картины "двери станут тоньше, замков станет меньше, а люди станут здороваться друг с другом".

В свою очередь Евгений Водолазкин призвал зрителей к пониманию, что фильм и книга - не одно и то же. Для кино пришлось укрепить и обострить основные конфликтные линии, потому что оно требует активного действия. В этом и состоял перевод в драматургию прозаического текста. "Это два разных языка, и действовать надо было совершенно по-разному - описания и размышления перевести в действие", - отметил писатель.

Во второстепенных ролях в "Авиаторе" также снялись звезды отечественного кинематографа: Алексей Кравченко, Ирина Пегова, Валерий Баринов. Последний, кстати, 57 лет назад, как сам признался, начинал служить на сцене Александринского театра (тогда Драматического театра имени Пушкина) и потому прибыл на премьеру с особым чувством. А Егор Михалков-Кончаловский, рассказывая о сложной работе над фильмом, обнадежил публику: все только начинается. "Авиатор" выйдет на экраны с 20 ноября, а у его создателей на очереди - экранизация "Лавра".