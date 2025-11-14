Стал известен хронометраж фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком» — это единая картина, две части франшизы, объединённые в одну, как и задумывал изначально Квентин Тарантино.

© Чемпионат.com

Длительность единой ленты составила 4 часа 41 минуту. Именно из-за огромного хронометража в своё время прокатчики дали режиссёру понять, что они не смогут крутить его фильм так долго, поэтому режиссёр разбил фильм на две части.

Напомним, в «Кровавое дело целиком» включён семиминутный анимационный эпизод и 15-минутный антракт. Спецверсия выйдет в мировом прокате 5 декабря. Не исключено, что будет официальный прокат в России. Главные роли в лентах сыграли знаменитые артисты Ума Турман, Люси Лью, Дэвид Кэрредин и Майкл Мэдсен.