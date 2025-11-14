Сериал «Покерфейс» с Наташей Лионн закрыли после второго сезона

Сериал «Покерфейс», в котором главную роль исполнила Наташа Лионн, не стали продлевать на третий сезон. Стриминговый сервис Peacock, на котором и выходило шоу, закрыл его после второго сезона.

Но это не означает, что проект закрылся полностью. По данным Variety, создатели проекта ищут покупателя прав на сериал, чтобы он продолжал выходить, только вот вместо Лионн главную роль в будущих сезонах будет исполнять Питер Динклэйдж. Если задумку удастся реализовать, каждые два сезона исполнителя главной роли будут менять.

Сюжет «Покерфейса» рассказывает про работницу казино Чарли Кейл, которая обладает необычным даром — она способна по виду человека определять, говорит ли он в этот момент правду. По стечению обстоятельств она расследует убийство своей подруги, работавшей вместе с ней в казино.