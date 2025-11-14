Paramount закрыла мультсериалы про черепашек-ниндзя и Дашу-путешественницу

Компания Paramount закрыла сразу два анимационных сериала - "Истории Черепашек-ниндзя" (Tales Of The Teenage Mutant Ninja Turtles) и обновленную "Дашу-путешественницу" (Dora).

Как сообщает издание Deadline, это произошло сразу после реструктуризации на фоне слияния со Skydance.

Отмечается, что компания активно изучает возможность продажи этих шоу третьим лицам - например, Netflix.

Второй и заключительный сезон "Истории Черепашек-ниндзя" выйдет на Paramount+ в декабре. У четвертого сезона "Даши-путешественницы" даты премьеры пока нет.