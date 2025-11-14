«Бегущий человек» по Стивену Кингу вышел в мировой прокат

Сегодня состоялась мировая премьера фильма «Бегущий человек», основанного на одноимённом романе Стивена Кинга. Ленту уже показывают в США, Канаде и других странах мира, кроме России.

«Бегущий человек» рассказывает историю Бенджамина Ричардса, проживающего в тоталитарных США. Ради спасения своей больной дочери он участвует в реалити-шоу «Бегущий человек», в котором ему предстоит выжить в течение 30 дней после того, как за ним начинает охотиться элитный отряд киллеров.

Главную роль исполнил Глен Пауэлл, а снял картину Эдгар Райт, известный по «Малышу на драйве» и другим лентам. В кинотеатрах России картину в рамках предсеансного обслуживания начнут показывать с 20 ноября.