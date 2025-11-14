Сборы «Иллюзии обмана 3» превысили 100 млн рублей за сутки проката

14 ноября сборы фильма «Иллюзия обмана 3» в России достигли отметки в 100 млн рублей. Это произошло на второй день проката, сейчас голливудская картина лидирует в российских чартах.

«Иллюзия обмана 3» продолжает историю знаменитых «Всадников», которые обучают новую команду фокусников. Они вновь продемонстрируют миру «головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир».

К своим ролям в фильме вернулись Джесси Айзенберг (Джей Дэниел Атлас), Вуди Харрельсон (Меррит Маккинни) и Морган Фриман (Таддеуш Брэдли). Режиссёром ленты выступил Рубен Фляйшер («Веном», «Анчартед: На картах не значится»).