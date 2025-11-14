«Первый отдел-5»: что известно о продолжении полицейского процедурала

В феврале 2025 года завершился четвертый сезон российского сериала «Первый отдел». Это детективная история о сотрудниках полиции, которые расследуют опасные преступления в окрестностях Санкт-Петербурга. Пятый сезон сериала уже находится в производстве. «Лента.ру» напоминает, чем закончилась предыдущая часть детектива, а также рассказывает, каким будет сюжет «Первого отдела 5» и когда он выйдет.

Главное о сериале

Дата выхода

«Первый отдел 4» показывали в феврале 2025 года. О продолжении этой детективной истории заговорили еще до финала сезона — официальное подтверждение появилось 24 февраля, через три дня после выхода последней серии.

Пятый сезон сериала «Первый отдел» выйдет в 2026 году. Точная дата премьеры не раскрывается

Изначально СМИ сообщали, что «Первый отдел 5» может выйти в эфир в конце 2025 года. Летом 2025-го информацию скорректировали — предположительно, релиз пятого сезона состоится весной или летом 2026 года.

В новом сезоне будет 30 серий. Транслировать шоу вновь будет телеканал НТВ (по два новых эпизода с понедельника по пятницу). Скорее всего, после телепремьеры новые серии появятся и в онлайн-кинотеатре «Иви» — сейчас там доступны предыдущие четыре части «Первого отдела».

Трейлер

Полноценный трейлер к пятому сезону «Первого отдела» пока не вышел. Зато уже можно посмотреть на первые кадры со съемок сериала — компания «Триикс Медиа» регулярно делится свежими фотографиями и видео в своих социальных сетях.

Сюжет

«Первый отдел» — это процедурал о жизни полицейских, которые занимаются поимкой опасных преступников на улицах Санкт-Петербурга и в небольших городах Ленинградской области.

В центре истории — рабочие будни следователя Юрия Брагина (Иван Колесников) и его лучшего друга полицейского Михаила Шибанова (Сергей Жарков). За четыре сезона Брагин и Шибанов успели поработать в разных городах России, вычислить и обезвредить несколько крайне опасных преступников и пережить серьезные изменения в личной жизни.

Чем закончился четвертый сезон «Первого отдела» Сфабрикованное расследование по делу двадцатилетней давности привело к аресту жены Брагина Веры. Чтобы защитить супругу, Юрий принял решение написать заявление об увольнении и уступить свою должность следователю Вячеславу Гаспарову (Юрий Елагин), который вел дело Веры. Узнав о том, что его бывшая невеста Елена Ракитина (Евгения Шахнович) жива, Михаил Шибанов решил разорвать отношения с журналисткой Татьяной Котиковой (Валентина Муравская).

В пятом сезоне «Первого отдела» уголовное дело против жены Брагина закрывают, но настоящий преступник все еще остается на свободе.

Юрий Брагин решает вернуться на службу и становится обычным следователем в одном из окраинных районов Петербурга. Вскоре он понимает, что человек, который раньше занимал его должность, пропал. Кажется, загадочное исчезновение связано с одним из незавершенных расследований прошлых лет.

Создатели и производство

По данным сервиса MyShows, четвертый сезон «Первого отдела» понравился зрителям чуть меньше, чем предыдущий. При этом проект показал рекордно высокие рейтинги.

«Первый отдел 4» стал лучшим сериалом последних четырех лет на отечественном телевидении по версии телеканала НТВ

Компания «Триикс Медиа» (отвечает за производство «Первого отдела», «Невского» и еще ряда детективных сериалов) признала четвертый сезон шоу лучшим сериальным камбэком первой половины 2025-го.

«Первый отдел 5» официально анонсировали 24 февраля 2025 года, хотя съемки «Невский. Расплата за справедливость»), а пост оператора занял Эдгар Жамгарян («Морские дьяволы. Судьбы»).

Режиссером пятого сезона стал Михаил Вассербаум. Он работал над несколькими сезонами «Шефа» и «Невского», «Улицами разбитых фонарей» и «Тайнами следствия»

К концу октября 2025 года производство «Первого отдела 5» еще не завершилось. По неподтвержденным данным, к середине ноября было отснято 18 из 30 запланированных эпизодов.

Сериал «Первый отдел» создается при поддержке Следственного комитета России — по словам авторов, такой подход позволяет делать расследования максимально реалистичными.

Актеры и роли

«Первый отдел 5» станет прямым продолжением предыдущей части сериала. Судя по фотографиям со съемок и синопсису сюжета, в новом сезоне появятся все ключевые герои детективной истории.

Главных героев сериала — следователя Юрия Брагина и его друга полковника полиции Михаила Шибанова — вновь сыграют Иван Колесников и Сергей Жарков

Через месяц после начала съемок Колесников рассказал, что успел соскучиться по «Первому отделу» за время перерыва, и пообещал, что новый сезон детектива будет очень интересным.

Какие актеры сыграют в пятом сезоне «Первого отдела»