За что критики хвалят и ругают хоррор «Крипер»

14 ноября состоялась мировая премьера фильма ужасов «Крипер» — нового хоррора от автора знаменитого «Собирателя душ» Осгуда Перкинса. Критики уже посмотрели картину и смешанно оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 65% свежести.

Мнения обозревателей разделились. Некоторые хвалят картину за ужасающую атмосферу и красивые кадры, а также за актёрскую игру Татьяны Маслани. Другие ругают фильм ужасов за слишком бессвязный сюжет и непонятный смысл картины — всё выглядит как набор историй, которые не приводят ни к чему.

Что пишут критики про хоррор «Крипер»:

Несмотря на атмосферную съёмку Перкинса, «Крипер» скатывается в однообразную и в конечном счёте бессмысленную пошлость. Повествование «Крипера» выглядит тонким и лёгким, как паутина — потому сюжет выглядит бессвязным, несмотря на впечатляющую игру Маслани. Лучше воспринимать это не как историю, а скорее как атмосферный набор тревожных сновидений.

«Крипер» — не только лучшая работа Осгуда Перкинса на сегодняшний день, но и один из самых интересных и реалистичных фильмов ужасов, которые я видел за последнее время. Смотрите фильм с открытым умом, без ожиданий от сюжета, и позвольте ему проникнуть вам под кожу.

У Перкинса смутное представление о том, что он пытается сделать и рассказать. «Крипер» в итоге показывает слишком много всего, что просто не складывается в нечто связанное и стоящее просмотра.

Хотя некоторые сюжеты кажутся немного глуповатыми, Маслани так убедительно передаёт ужас главной героини, что становится страшно. Её игра помогает задать фильму правильную тональность.

«Крипер» повествует о девушке Лиз, которую знакомый приглашает провести выходные в её фамильном доме. Наутро хозяин исчезает, а главная героиня сталкивается с паранормальными явлениями — чтобы выбраться на свободу, ей нужно раскрыть тайну проклятого места. Картина официально выйдет в российском прокате 4 декабря.