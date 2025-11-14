Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» получил первую международную награду

Сериал режиссера Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" завоевал приз Best of Festival for Episodic на одном из крупнейших международных кинофестивалей Восточного побережья США Richmond International Film Festival (RIFF). RIFF уже в 14-й раз собирает фильмы и сериалы со всего мира. В этом году было представлено 170 проектов более чем из 20 стран.

Напомним, что сериал вышел на Wink и START в ноябре 2023 года, телевизионная премьера состоялась на НТВ в апреле 2024-го. Он завоевал множество различных наград, среди которых: четыре приза ТЭФИ в номинациях "Драматический сериал", "Сценарист сериала", "Режиссер сериала", "Продюсер сериала", а также премия кинокритиков "Белый слон" за "Лучший сериал" (2024), награда премии АПКиТ в номинации "Лучший онлайн-сериал (семь и более серий)" и многие другие. Проект создан кинокомпанией при поддержке Института развития интернета.

Приз на RIFF стал первой зарубежной наградой в копилке сериала. Ранее картина была широко представлена на иностранных кинорынках, где заинтересовала представителей ОАЭ, Индии, Омана, Турции и Южной Кореи. Сериал был продан в Бразилию, Монголию и страны Балканского региона, где уже доступен зрителям и получил положительные отзывы аудитории.