Раскрыт главный злодей фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня»

Издание TheWrap раскрыло главного злодея фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня». По данным источников СМИ, основным антагонистом выступит инопланетянин Брейниак — популярный персонаж из комиксов DC.

Таким образом, новый «Супермен» станет первым полнометражным фильмом, где появится знаменитый злодей. Ранее его можно было увидеть в сериалах и мультфильмах DC, а также в файтинге Injustise 2. Режиссёр проекта Джеймс Ганн официально не подтверждал наличие Брейниака в фильме, но намекал на него, когда заявлял, что в новой картине Супермен и Лекс Лютор объединятся против общей угрозы.

Фильм «Супермен: Человек завтрашнего дня» выйдет в мировом прокате 9 июля 2027 года. Ранее Джеймс Ганн заявлял, что события картины будут напрямую связаны с сюжетом второго сезона сериала «Миротворец» с Джоном Синой.