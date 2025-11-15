Что известно о продолжении сериала «Лэндмен»

В ноябре 2025 года стриминговая платформа Paramount+ выпустит новый сезон неовестерна «Лэндмен». Проект о приключениях решалы из захолустной американской нефтяной компании стал абсолютным хитом платформы — только за дебютные четыре недели его посмотрели почти 15 миллионов человек. «Лента.ру» рассказывает, что известно о втором сезоне, раскрывает дату премьеры и детали сюжета.

Главное о сериале

Оригинальное название: Landman

Годы производства: 2024 — настоящее время

Страна: США

Жанр: драма, триллер, детектив

Возрастное ограничение: 18+

Количество серий: 10

Длительность серии: 55 минут

Режиссеры: Стефан Т. Кей, Майкл Фридман, Тейлор Шеридан

Сценаристы: Тейлор Шеридан, Кристиан Уоллес

В ролях: Билли Боб Торнтон, Деми Мур, Энди Гарсиа, Эли Лартер, Сэм Эллиотт

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 8.2

«Лэндмен» — американский драматический сериал о неприглядной изнанке нефтедобычи в западном Техасе. Погоня за богатством, личные амбиции, политика и криминал сталкивают между собой тысячи людей.

«Лэндмен» вышел на экраны 17 ноября 2024 года. И хотя первые серии зрители встретили тепло, а просмотры исчислялись десятками миллионов, рейтинг шоу на сайте рецензий Rotten Tomatoes составлял около 70 процентов «свежести» — это довольно посредственный результат. Тем не менее к концу первого сезона популярность сериала резко возросла, и шоу до сих пор продолжает набирать очки рейтинга.

В центре сюжета — лэндмен Томми Норрис, которого играет оскароносный Билли Боб Торнтон.

Лэндменами в нефтяной индустрии называют посредников между добывающими компаниями и владельцами земли, где находятся ценные ресурсы. Задача лэндмена — довести переговоры до сделки, которая устроит все стороны.

Томми Норрису приходится иметь дело с конкурирующими компаниями, бюрократами, полицией, наркокартелем и местными жителями, которые разгневаны таинственной аварией на нефтяном производстве. Норрис должен не только расследовать причины ЧП, но и лавировать между всеми сторонами нефтяной сделки. А еще постараться сохранить отношения с семьей — бывшей женой и двумя взрослыми детьми.

Шоураннер «Лэндмена» — Тейлор Шеридан, один из опытнейших авторов драматических и детективных историй на американском телевидении, мастер жанра вестерн. Именно он написал сценарий для «Йеллоустоуна», «Ветреной реки» и «Любой ценой».

Дата выхода 2 сезона

Стриминговый сервис Paramount+ еще летом 2025 года объявил точную дату выхода второго сезона сериала «Лэндмен».

Второй сезон сериала «Лэндмен» выходит 16 ноября 2025 года

Тогда же был презентован 15-секундный тизер, который, правда, не раскрыл никаких деталей о сюжете продолжения и судьбе нефтяника Томми Норриса.

В октябре 2025-го платформа опубликовала полноценный трейлер второго сезона. Из видео следует, что напряжение между главными героями будет нарастать: криминальные структуры будут рваться в нефтяной бизнес, компанию, где работает главный герой, внезапно возглавит супруга экс-директора Монти Миллера, а сам Томми Норрис окажется в самом центре жестокой битвы за власть, деньги и влияние.

Вы думаете, что понимаете, как работает этот бизнес, но это не так Слоган второго сезона сериала «Лэндмен»

Как и в первом сезоне, в продолжении будет 10 серий. Они будут публиковаться на платформе Paramount+ по воскресеньям начиная с 16 ноября. Продолжительность каждого эпизода составит 55 минут.

График выхода серий

Расписание выхода серий с датами премьер

Номер серии Дата выхода

1-я серия 16 ноября 2025

2-я серия 23 ноября 2025

3-я серия 30 ноября 2025

4-я серия 7 декабря 2025

5-я серия 14 декабря 2025

6-я серия 21 декабря 2025

7-я серия 28 декабря 2025

8-я серия 4 января 2026

9-я серия 11 января 2026

10-я серия 18 января 2026

Актеры и роли

В сериале «Лэндмен» по-настоящему звездный состав: ключевые актеры проекта являются обладателями или номинантами на престижные кинонаграды. Например, у Билли Боба Торнтона есть «Оскар», а Деми Мур, которой во втором сезоне сериала, как обещают создатели, отвели гораздо больше экранного времени, в 2025 году получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль.

Билли Боб Торнтон («Судья», «Армагеддон», «Фарго») — Томми Норрис, нефтяной управляющий, «лэндмен». Его наняла компания M-Tex Oil для расследования и ликвидации последствий аварии на буровой установке. В каждом эпизоде он сталкивается со сложным моральным выбором: защищать интересы своей компании или помочь местным жителям, пострадавшим от катастрофы. А еще Томми переживает личную драму: его чувства к бывшей жене не угасли, а взрослые дети отдалились.

Деми Мур («Привидение», «Субстанция») — Кеми Миллер, жена владельца компании M-Tex Oil Монти Миллера.

Энди Гарсиа («Крестный отец», «Неприкасаемые») — Галлино, глава преступного картеля, который рассчитывает легализоваться через нефтяной бизнес. Спасает Томми Норриса от бандитов и предлагает ему сделку.

Эли Лартер («Пункт назначения», «Новичок») — Анджела Норрис, бывшая жена Томми.

Сэм Эллиотт («Большой Лебовски», «Парки и зоны отдыха») — отец Томми Норриса, имя неизвестно.

Джейкоб Лофленд — Купер Норрис, сын Томми. Пытается самостоятельно построить карьеру в нефтяном бизнесе, состоит в отношениях с юной вдовой, матерью-одиночкой Арианой.

Мишель Рэндольф — Эйнсли Норрис, дочь Томми.

Джон Хэмм («Безумцы», «Дело Ричарда Джуэлла») — Монти Миллер, владелец нефтяной компании M-Tex Oil, муж Кеми Миллер.

Сюжет

Первый сезон

Действие сериала разворачивается в Пермском бассейне на западе штата Техас, где ведется активная нефтедобыча. В регион рекой текут деньги, и местные города стремительно растут. Однажды на одной из буровых установок происходит масштабная авария, которая сопровождается экологической катастрофой. В итоге местное население начинает сильно болеть, и это не может не сказаться на имидже нефтяников.

Компания M-Tex Oil и ее глава Монти Миллер привлекают для расследования и ликвидации последствий катастрофы опытного нефтяного управляющего Томми Норриса. Едва он успевает приступить к делам, как личная жизнь вносит коррективы в его планы.

Бывшая жена Анджела присылает к нему их общую дочь Эйслин, а вскоре Анджела тоже переезжает к бывшему супругу, осознавая, что все еще испытывает к нему чувства. Кроме того, из университета исключают их сына Купера. Впрочем, молодой человек не слишком расстроен и намерен достичь успеха в нефтяном бизнесе своими силами, строя карьеру с самых низов.

Томми приходится уживаться с вновь воссоединившейся семьей и лавировать между сторонами нефтяного конфликта: собственной компанией, разгневанными местными жителями и мексиканскими картелями, которые крадут технику M-Tex Oil. Кроме того, на территории предприятия разбивается самолет наркоторговцев — и это тоже становится для Норриса головной болью.

Чем закончился первый сезон?

В конце сезона происходит резкий сюжетный поворот. Владелец M-Tex Oil Монти Миллер погибает из-за проблем с сердцем. Владелицей компании становится его вдова Кеми, но фактически фирмой руководит Томми. Он советует Кеми продать бизнес и беззаботно жить на вырученные деньги, которых хватит на несколько поколений их семьи. Но Кеми решает продолжить дело покойного мужа.

Томми Норриса похищают бандиты из очередного картеля и пытают, но ему на помощь приходит мафиози Галлино. Он предлагает Томми практически сделку с дьяволом: безопасность в обмен на помощь с легализацией его криминальных структур в нефтяном бизнесе.

Второй сезон

Концовка первого сезона была очень напряженной, и в продолжении создатели обещают еще больше драмы и экшена.

О сюжете второго сезона пока мало известно, тем не менее на основе трейлера можно сделать вывод, что Кеми Миллер начнет играть в сценарии более заметную роль. В финале первого сезона она не послушала совета Томми Норриса и решила не продавать бизнес мужа. Более того, она сама решила управлять компанией, хотя ей явно не хватает знаний и опыта.

К тому же она нашла доказательства махинаций, которые проворачивал Монти, и это неизбежно приведет Кеми к конфликту с правоохранительными органами и конкурентами по бизнесу. Помогать ей выжить в мире нефтедобычи будет Томми Норрис, который к финалу первой части невольно продвинулся в иерархии сотрудников M-Tex Oil. Однако новая должность не сулит ему ничего хорошего. Корпоративная борьба, аварии на производстве, война с бюрократией и мексиканскими картелями — всего этого станет еще больше в жизни Томми.

Введенный в конце первого сезона персонаж Энди Гарсиа — утонченный и хитрый глава криминальной группировки Галлино — будет активно присутствовать в жизни Томми Норриса. Ему нужно как можно скорее легализовать свой незаконный бизнес при помощи нефтедобычи, и он заставит Томми себе помогать.

Семья Норриса тоже станет источником его тревог: сын Купер ввяжется в рискованную сделку и продолжит строить отношения с Арианой, из-за чего у него возникнут проблемы с преступным картелем.

А еще во втором сезоне появится новый персонаж — отец Томми Норриса в исполнении номинанта на премию «Оскар» Сэма Эллиота. Ожидается, что и он доставит немало хлопот главному герою.

Томми переходит от одной очень сложной и одной очень опасной работы к двум сразу. Теперь Томми — своего рода руководитель, лэндмен и семьянин посреди этого торнадо. Что создает довольно интересные вещи Билли Боб Торнтон исполнитель главный роли в «Лэндмене»

Впрочем, по признанию Торнтона, какие вызовы ни стояли бы перед его персонажем, это не изменит внутренние убеждения Томми. А корпоративная культура, обязывающая носить классические пиджаки, не изменит его любовь к простым джинсам, потертой рубашке и ковбойской шляпе.