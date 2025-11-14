«Камбэк»: Александру Петрову придется еще побыть бомжом

Компания «Кинопоиск» объявила о продлении сериала «Камбэк» на второй сезон. Работа над продолжением картины с Александром Петровым уже началась — авторы продолжат истории Компота, Даши, Птахи, Юры, Олега и Дрона.

Действие сериала сперва разворачивается в 2002 году. Молодой мужчина приходит в себя в лесу с тяжёлой травмой головы и потерей памяти. Он становится бездомным и два года живёт на улицах Нижнего Новгорода. Однажды с ним знакомятся подростки, которые дают ему прозвище Компот. Они решают помочь герою вспомнить прошлое и вернуть свою настоящую жизнь.

Главную роль в сериале сыграл Александр Петров («Кракен»). В сериале также снялись Алексей Чадов («Своя война. Шторм в пустыне»), Василиса Коростышевская («Мой любимый чемпион») и Илларион Маров («Ненормальный»). Режиссёром выступил Динар Гарипов («Территория»). Первый сезон «Камбэка» стартовал 4 октября и завершился 13 ноября. Аудитория проекта превысила 4 млн человек.